Pallanuoto. Il Cosenza festeggia la prima vittoria battendo il Brizz

Cosenza festeggia i primi tre punti in una gara scoppiettante. Il 13-12 è frutto di un match che i bruzi avevano iniziato al meglio prima di una grande reazione delle ospiti, che hanno venduto cara la pelle. Alla fine però festeggiano le rossoblu, con Citino autrice di 5 reti ma espulsa nel quarto tempo.

LA CRONACA: Citino e Screnci sono le bocche di fuoco del coach Fasanella, Garritano e Presta sono i cervelli e Gallo porta esperienza ad una squadra che scende in vasca per la prima volta senza il saluto del presidente Giancarlo Manna, ricordato da un commovente applauso a inizio gara.

La prima azione incredibilmente è proprio della figlia Angela Manna che gira a rete ma si vede annullare il gol per un due metri dubbio. Cosenza però inizia forte. Citino, Presta e Garritano partono forte, Screnci finalizza e a metà gara l’8-4 ha il sapore di una sentenza. Non per la Brizz, guidata da Arcidiacono e Mascari.

Nel terzo tempo le etnee si avvicinano e nel quarto arrivano ad un gol dal pari. Cosenza riesce a gestire anche senza Citino, espulsa insieme a Consoli per reciproche scorrettezze, e Gallo fuori per tre falli.

Buccheri sale in cattedra ma Nisticó spegne le velleità ospiti e Cosenza festeggia insieme ad un pubblico strepitoso. Primi tre punti, buone indicazioni ma anche aspetti da migliorare per mister Fasanella: “salvo l’inizio di gara - confessa - e la gestione nei momenti delicati. La partita però va amministrata dall’inizio alla fine, soprattutto se sei in vantaggio. Era la prima, ma non ammetto errori di distrazione e lavoreremo per evitare”.

IL TABELLINO

Cosenza Pallanuoto-Brizz Nuoto 13-12 (3-1; 5-3; 3-4; 2-5)