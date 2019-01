A Reggio la Prova di qualificazione Zona Sud per i Campionati Italiani di Palermo2019

Prova di qualificazione Zona Sud per sciabola e fioretto con circa 150 partecipanti a Reggio Calabria. La giornata di sabato è stata interamente dedicata alla sciabola: nel tabellone maschile si è imposto Mattia Rea (Champ Napoli) che ha superato in finale Marco Elio Morone col punteggio di 15-7; terzo gradino del podio per il pugliese Ciro Buenza del Circolo Schermistico Dauno ed il siciliano Marco Galetti (Mazara Scherma). La gara femminile ha visto l’affermazione di Alessandra Lucchino del Circolo Scherma Lametino, vittoriosa per 15-9 in finale su Elisa Petrone, classe 2003, del Champ Napoli; salgono sul podio anche Elena Vittoria, compagna di club di Petrone, e Carolyn Frenna (Il Discobolo Sciacca).

Domenica dedicata al fioretto: nella prova femminile vince Giorgia Memoli del Club Scherma Salerno, che in finale ha battuto 15-7 la compagna di squadra Maria Carmen Coviello; terzo posto per Valentina Campanile del Cus Catania e Carlotta Puccia della Scherma Modica. Nel tabellone maschile si afferma Sebastiano Francesco Garro del Cus Catania che in finale ha la meglio per 15-8 su Stefano Paradiso del Club Scherma Siracusa; al terzo posto due atleti del Club Scherma Salerno ossia Emiliano Natella e Stefano Apolito.

Contestualmente a Reggio Calabria si sono disputati anche i Campionati Italiani di spada a squadre per la Serie C2: tra gli uomini primo posto per il Circolo Scherma Misuraca che in finale supera 45-32 il Posillipo Napoli; terzo posto al Club Scherma Cosenza (netto 45-18 nel derby calabrese col Platania Scherma nella finale di consolazione). Fra le donne successo del Club Scherma Lecce in finale sul Nedo Nadi Salerno all’ultima stoccata, terzo posto per il Koryo Napoli (45-21 sul Trapani Scherma).