Agguato a Rossano, la vittima è in coma: s’indaga per tentato omicidio

Antonio Barbieri

Non hanno dubbi gli investigatori: si tratta di un tentato omicidio, un tentativo di ammazzare quel giovane 26enne, Antonio Barbieri, che per qualche fortuito quanto fortunato favore del destino è però rimasto ancora vivo, sebbene stia lottando tra la vita e la morte (LEGGI).

Ha resistito a ben due colpi sparatigli alla testa, con una pistola, ma le sue condizioni non sono certamente rassicuranti.

IL FATTO è avvenuto ieri sera, si presume intorno alle 8. È stato a quell’ora che qualcuno ha sentito il fragore dei due colpi esplosi da ignoti.

A ritrovare Barbieri, in Via Bruno Buozzi allo Scalo, in contrada Petra, una volante del Commissariato locale. La pattuglia era in giro come di consueto per un servizio di controllo del territorio.

Gli agenti si sono affiancati ad una vettura, una Mercedes nera con la targa tedesca ferma vicino ad un marciapiede. Qui hanno intravisto la sagoma di una persona accasciata sul sedile anteriore, la testa riversa.

È scattato subito l’allarme e sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118. I medici hanno constatato che la vittima respirava ancora: da qui la corsa nell’ospedale Giannettasio di Rossano.

Il 26enne è stato operato d’urgenza e altrettanto d’urgenza, date le sue precarie condizioni, trasferito nel nosocomio dell’Annunziata di Cosenza dov’è attualmente ricoverato: è in coma.

Sulla vicenda stanno indagando gli uomini del commissariato di polizia di Rossano, agli ordini del dirigente Giuseppe Massaro. Ieri sera gli investigatori, dopo i rilievi di rito, hanno ascoltato sia i familiari che gli amici della vittima. Si cerca di riscostruire le ultime ore del 26enne prima dell’agguato.

Barbieri - da qualche mese trasferitosi in Germania - era noto alle forze dell’ordine: una delle ipotesi sul tentativo d’omicidio è che possa esserci dietro la mano della criminalità organizzata che potrebbe essere tornata a sparare nella zona. Ma nessuna pista viene esclusa.

Forse solo lo stesso Barbieri potrebbe dare qualche spiraglio alle indagini, ma al momento sta combattendo ancora contro la morte.