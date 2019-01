Controlli nel crotonese, un arresto per detenzione di hashish e marijuana a Isola

I carabinieri di Isola Capo Rizzuto, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Crotone, hanno tratto in arresto il 31enne B.D., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 14 dosi di Marijuana e una dose di Hashish, pronte per essere immesse nel mercato locale. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l’arrestato messo a disposizione della competente A.G.

Nel medesimo contesto, i restanti reparti hanno controllato 45 persone e 44 veicoli, sequestrandone 2, elevando 7 contravvenzioni al Codice della Strada, detraendo 15 punti sui documenti di guida e ritirando 4 carte di circolazione.