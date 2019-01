Trovato in auto e ferito con due colpi d’arma alla testa: è grave

È stato trovato nella sua Mercedes riverso sul sedile dell’auto ferma in una zona vicina al centro cittadino di Rossano. Ferito alla testa con due colpi, presumibilmente di pistola, è stato soccorso dalla polizia che stavano effettuando un normale controllo del territorio e portato in ospedale.

Si tratta di un 26enne del posto, A.B. le sue iniziali, noto alle forze dell'ordine e da alcuni mesi residente in Germania. Al momento versa in gravi condizioni nel nosocomio della cittadina dello ionio cosentino. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della polizia che in queste ore stanno ascoltando familiari ed amici.