Rende, test positivo contro la Primavera del Cosenza

Si è chiusa con un test amichevole contro la Primavera del Cosenza la prima settimana di lavoro del Rende dopo lo stop per le vacanze natalizie. Il tecnico Modesto ha fatto ruotare tutti i giocatori a disposizione per valutarne lo stato di forma e soprattutto per consentire al gruppo di riprendere confidenza con il campo in vista della ripresa del campionato. Positive le sensazioni avute nell’arco dei novanta minuti nonostante le gambe appesantite dal lavoro atletico dei giorni scorsi.

Il match si è concluso con il risultato di 3-0 con una doppietta firmata da Laaribi e il terzo gol di Gigliotti. E’ sceso in campo anche il neo arrivato Borello. Non hanno preso parte all’amichevole Sabato, Negro e Actis Goretta che stanno svolgendo un lavoro personalizzato. Il Rende riprenderà la preparazione in vista del derby contro il Catanzaro martedì quando si tornerà a pensare al campionato.