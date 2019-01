Provincia, piano neve: spargisale a lavoro sui tratti comunali interessati

Nella mattinata odierna, come programmato, è stato suddiviso un carico di sale e distribuito alle squadre dell'Ente Provincia dislocate sul territorio ed ai comuni pre-montani, per far fronte all'ondata di freddo, alle intense nevicate ed al ghiaccio di queste settimane".

A darne notizia è il Presidente della Provincia di Crotone, Ugo Pugliese che aggiunge si tratti di un intervento "che in parte rientra nel piano predisposto già nei primi giorni del mese di dicembre ed in accordo con le amministrazioni dei Comuni pre-montani, ed in parte è stato approntato per rispondere alle nuove esigenze emerse per le abbondanti nevicate di questi giorni."

Il sale è stato assegnato e distribuito presso la base di smistamento istituita in località Campo Denaro. I comuni coinvolti nella distribuzione sono: Savelli, Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Verzino, Pallagorio, S. Nicola, Carfizzi, alcuni bancali di sale sono stati assegnati e destinati alla zona di Pagliarelle e quindi all'area di Petilia.

"In questi giorni di freddo intenso e straordinario, - evidenzia Pugliese - grazie anche alle segnalazioni del Consigliere provinciale Angelo Notaro, si è cercato di approntare interventi in grado di limitare e contenere i disagi per la comunità di Savelli, garantendo in tal modo la sicurezza dei cittadini ed evitando l'isolamento di questa comunità".

"Si è quindi provveduto - aggiunge - all'affidamento del lavoro di sgombro e spargimento del sale ad un'impresa. Gli interventi di sgombero e spargimento, invece, per l'area della Sila Grande e nei territori dei comuni montani sono regolarmente effettuati da un'impresa e dalle squadre della Provincia di Crotone che hanno base in quelle zone".

"Attenzione e collaborazione sono le linee guida dell'Amministrazione provinciale - ha sottolineato e ricordato il presidente - ed in quest'ottica anche per il piano neve si è voluto dare risposta in tempi brevi alle esigenze delle comunità pre-montane. La volontà è quella di instaurare una proficua collaborazione con i territori - annuncia infine - attraverso l'ascolto delle istanze, di cui i Consiglieri provinciali ed i Sindaci si fanno portavoce, ed in questa direzione stanno andando tutte le attività ed iniziative programmate e predisposte dall'Ente".