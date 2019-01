XXVI Coppa sci club: tecnici a lavoro per preparare le piste del fondo Carlomagno

A distanza di una settimana, dopo lo svolgimento della 3. Ability Cup delle Vette, saranno nuovamente le piste del Centro Fondo Carlomagno ad ospitare la seconda gara stagionale del Calendario Interregionale di Sci di Fondo del Comitato Calabro Lucano, la XVII Coppa Sci Club Montenero.

Gli atleti di Calabria e Basilicata che parteciperanno alla competizione troveranno stavolta una delle tipologie più spettacolari dello sci di fondo, la partenza in massa.

Tanti i ragazzi che si giocano la qualificazione per i Campionati Italiani; si torna alla Tecnica Classica, le origini dello sci nordico. I tecnici dello Sci Club Montenero sono al lavoro giorno e notte per garantire la riuscita della manifestazione e le condizioni ideali per sfidarsi in quell'elegante quanto dinamica "danza" sugli sci stretti.

Per lo sci alpino invece, come programmato dall’apposita Commissione Tecnica del Cal, si terrà a Camigliatello, nei giorni dal 15 al 17 gennaio, uno stage tecnico-didattico per i tesserati Fisi diretto da Gianni Bonetti, allenatore federale di terzo livello, responsabile tecnico Wintercup 2017 e coordinatore degli allenamenti presso la stazione di Polsa.