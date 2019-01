Prestiti immediati online: cosa sono e come richiederli?

Non solo è possibile ottenere un prestito immediato online ma, di solito, quella telematica è la procedura standard per queste erogazioni in tempi molto brevi. I prestiti online immediati sono una tipologia di credito il cui processo di erogazione si conclude, solitamente, entro le 24 ore. È chiaramente destinata a coloro che debbano affrontare spese urgenti e non previste, che non possono rimandare. Occorre garantire la propria situazione economica e, se si hanno i requisiti, si possono ottenere fino a 10.000 euro.

È consigliabile vagliare le varie offerte che si trovano online ed è possibile trovare anche buoni tassi di interesse. Non tutti gli istituti di credito mettono a disposizione questo servizio e la motivazione è facilmente intuibile: viste le tempistiche molto strette, non può fare verifiche accurate sul richiedente. Le banche, infatti, difficilmente concedono questi prestiti. Le finanziarie sono più aperte a questa modalità, ampliando, tra l’altro, le proprie attività.

Prestiti immediati online: documentazione e requisiti

Come per ogni forma di prestito, bisogna presentare dei documenti: la busta paga, il cedolino della pensione, oltre che un documento di identità e il codice fiscale. In ogni caso, ogni istituto di credito può chiedere i documenti che ritiene necessari e che, una volta presentata richiesta, verranno elencati.

Ad esempio, i prestiti immediati online di prestitisbp.com vengono erogati ai lavoratori dipendenti (pubblici, statali o privati), ma non sono necessariamente esclusi i lavoratori autonomi e i pensionati. Sempre a discrezione dell'istituto di credito in questione, possono venire richieste le ultime due o tre buste paga, in caso di lavoratori dipendenti, il modello OBIS o Cud o il cedolino della pensione per i pensionati e, infine, il modello unico con visura camerale e la partita IVA per i lavoratori autonomi.

Alcuni istituti, poi, prevedono un limite di età per la concessione del prestito, occorre appartenere a una fascia che va dai 18 ai 72 anni. Altri concedono i prestiti anche a lavoratori che hanno il contratto a tempo determinato, a una condizione: la durata del finanziamento non deve superare il doppio della durata del contratto di lavoro. Dovrà essere prodotta copia del contratto, sul quale deve essere riportata la data di cadenza del contratto stesso e le ultime due buste paga. Solitamente, viene concesso solo ai possessori di un conto corrente bancario.

Quando richiederli

I prestiti online immediati fanno al caso di chi debba affrontare spese improvvise: riparare o cambiare l’auto, un acquisto fondamentale per svolgere il proprio lavoro ecc. Se parliamo di spese pianificate, è meglio orientarsi verso le forme tradizionali di prestito personale in quanto hanno tassi di interesse un po' più bassi e una linea di credito più varia.

È importante, comunque, far uso di questa modalità creditizia in modo corretto: in tal caso, può essere un’ancora di salvezza se ci troviamo in una situazione di necessità economica improvvisa.

Tempistiche e importi

Questa forma di credito si caratterizza per la notevole velocità di erogazione. 24 ore sono, in effetti, un lasso di tempo molto breve, seppure occorre tenere presente che non sempre questa tempistica viene rispettata. In ogni caso, il denaro che ci occorre, di solito, arriva in non più di tre giorni lavorativi.

Per fare richiesta non serve specificare a cosa serve il denaro che ci occorre e come lo spenderemo. La cifra concessa non supera, generalmente, i 10.000 euro, ma ci sono finanziarie che possono farvi ottenere cifre più alte.

I tassi di interesse

Rispetto ad altre forme di credito più tradizionale, non sono così alti. In media possono arrivare all’8,18%, solitamente, sono finanziamenti a tasso fisso. Fate presente se state ricevendo, nel frattempo, un altro finanziamento: ci sono finanziarie che richiedono l'ultimo bollettino pagato nella documentazione da presentare.