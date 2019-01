Nel fondo mezzi rubati, animali “fantasma” e capannone abusivo: denunciati due allevatori

Due allevatori di Cinquefrondi, rispettivamente di 33 e 36 anni e gravati da precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione, abusivismo edilizio e violazioni sanitarie, dopo che i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai colleghi del Gruppo Forestale di Reggio Calabria, hanno controllato un allevamento di ovi-caprini, in Contrada Riace, scovandovi un mezzo agricolo, un trattore blu della New Holland che aveva la matricola del telaio abrasa, e una moto da cross senza targa, che sono risultati rubati e per questo sequestrati in attesa di restituirli ai legittimi proprietari.

Le verifiche, però non si sono fermate qui: col supporto del personale veterinario, sono state controllati anche oltre 220 capi di bestiame, tra caprini e ovini, 130 dei quali sono risultati senza tracciatura e registrazione, con evidenti rischi per la sicurezza alimentare.

Anche gli animali sono stati così sequestrati e sono in corso altri accertamenti per verificare se alcuni di essi siano frutto di furti ai danni di altri allevatori del territorio.

In aggiunta, i carabinieri hanno appurato che l’intero capannone dove erano custoditi gli animali era abusivo, ovvero senza qualunque autorizzazione alla costruzione o titolo di utilizzo; per l’ampia struttura sono scattati i sigilli in attesa di altre verifiche tecniche.

Altre sanzioni sono state comminate per l’omessa tenuta dei registri obbligatori e il possesso di medicinale veterinario senza la ricetta medica.