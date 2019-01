Gerace. Un borgo per leggere. Biblioteca civica riceve 10 mila euro per il progetto

La Biblioteca Civica di Gerace, con annesso archivio storico, rappresenta un vero e proprio polo culturale della città di Gerace.

Grazie all’attenzione del Presidente Mario Oliverio e dell’Assessore Maria Francesca Corigliano, il Comune di Gerace ha potuto così partecipare ad un bando regionale, risultando assegnatario della somma di 10mila euro grazie alla valutazione positiva del progetto candidato denominato “Un Borgo per leggere”.

E’situata in Piazza Tribuna, nei locali che ospitano il Museo Civico, è dotata di apposito personale, con responsabile dei servizi. L'accesso alla Biblioteca è libero, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Tutto il materiale bibliografico è disponibile per la consultazione durante l'orario di apertura. La biblioteca dispone di accesso ad internet anche mediante rete wi-fi pertanto è ammesso l’accesso ai locali con computer portatili. La biblioteca offre i seguenti servizi: prestito di materiale audio-video, cd-rom, consultazione, prestito librario, archivio storico, internet in biblioteca, consulenza, fotocopie. Con l’iniziativa “Portami un libro a casa” è possibile attraverso il sito internet del comune scegliere il libro che si intende chiedere in prestito.