Meteo. La calma prima della tempesta, perturbazione atlantica in viaggio per il Sud

Piogge sparse dalla mattinata di oggi sulle regioni del Centro Sud, in particolare tra Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna.

Si tratta di un vortice depressionario che porterà forti venti burrascosi di maestrale sulle isole con raffiche anche fino a 100 km/h e possibili mareggiate lungo le coste, dove le onde potrebbero superare anche i 4-5 metri.

Le previsioni meteo, dunque, segnano un miglioramento sull'Italia per questo weekend, grazie al graduale rinforzo dell'alta pressione dall'Europa occidentale con degli ultimi disturbi, per oggi, all’estremo Sud, che è esposto ad una residua circolazione settentrionale attivata dalla depressione in movimento verso il Mediterraneo centro-orientale.

Ma non c’è da rasserenarsi, i meteorologi attendono nel frattempo l’arrivo di una nuova perturbazione, dal Nord Atlantico, che porterà un peggioramento, da lunedì, sul Nord Italia, e che si affaccerà poi al Centro-Sud, coinvolgendo soprattutto il versante tirrenico.

Quindi, una giornata di quiete quella di oggi, sabato 12 gennaio, ma poi la “tempesta”: già da domani, domenica 13, quanto le condizioni meteo sono destinate a nuovamente peggiorare per il passaggio di un vortice ciclonico in spostamento tra Mar Ligure e Tirreno.