Bagnara. Risolta la vicenda Starbus, Confesercenti: chiuso annoso contenzioso

Risolto “il caso” StarBus: se ne dice certo Claudio Aloisio, Presidente della Confesercenti di Reggio Calabria che si è speso in prima persona per favorire la risoluzione di questa “spiacevole vicenda” che riguarda l’azienda - che fa parte dell’associazione – operante nel settore del trasporto e del turismo.

Aloisio spende anche parole di apprezzamento per la disponibilità del Sindaco di Bagnara, Gregorio Frosina, “per il fattivo impegno”, sottolinea il presidente e che ha consentito dunque di trovare una soluzione che ha finalmente consentito all’impresa, guidata da Domenico Soldano, di ottenere le autorizzazioni per i propri Bus Granturismo senza doversi rivolgere, come negli anni precedenti, a un altro Comune che le rilasciasse a fronte del pagamento di un’elevata quota annuale.

“Si chiude così, nel migliore dei modi – conclude Aloisio - un contenzioso che durava da diverso tempo a dimostrazione che, con buona volontà e spirito collaborativo, si ottengono risultati concreti dalle ricadute positive per il territorio e gli imprenditori che operano per il suo sviluppo”.