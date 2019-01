La prima volta di AltraPsicologia in Calabria: incontro a Lamezia Terme

Si terrà sabato prossimo, 19 gennaio, a partire dalle 10 del mattino, il primo evento targato AltraPsicologia in Calabria. All’incontro, che si svolgerà presso lo spazio di co-working del Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee CRAC di Lamezia Terme, sarà presente come ospite e conduttrice Gaetana D’Agostino, vicepresidente di AP, rappresentante dell’Ordine degli Psicologi Sicilia e consigliera nazionale dell’Ente Previdenziale degli Psicologi (ENPAP).

Tutti i professionisti e gli studenti di psicologia sono invitati a partecipare all’evento che è gratuito, come occasione per conoscersi, fare rete e discutere insieme della professione.

AltraPsicologia è la più grande associazione di categoria in Italia e si occupa di politica professionale; nata nel 2005 per promuovere un miglioramento della cultura psicologica e della professione di psicologo, intende rappresentare i circa 100 mila Psicologi e Psicologhe iscritti all’Ordine Nazionale e nello specifico i duemila professionisti calabresi.

Da poco è presente anche nella nostra regione, con una struttura di coordinamento e dei referenti per ogni provincia. “Una rappresentanza tanto attesa quanto necessaria – spiegano dall’associazione - considerando la presenza capillare … nel contesto nazionale, il numero di iscritti nella nostra regione (ad oggi più di 100) e le difficoltà di un territorio afflitto dallo spopolamento, dalla disoccupazione e dalla galoppante presenza di casi di abusivismo professionale e sovrapposizione di competenze con la figura dello psicologo (counselor, pedagogisti clinici e non solo)”.

Dalle criticità alle prospettive di crescita, questo il percorso che Ap ha inaugurato in Calabria nel 2018 e che desidera continuare a percorrere, assieme alla comunità professionale del territorio, anche per il 2019.