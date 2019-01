Giovane affoga in piscina in un resort del Madagascar. Dubbi sulla vicenda, s’indaga sulla sua morte

Aliosha Calipari

A soli 24 anni muore in Madacascar, dove da qualche mese lavorava in un resort. Il giovane, Aliosha Calipari, dai familiari chiamato Alessio, era originario della Bielorussia ma cresciuto a Reggio Calabria, dopo essere stato adottato da bambino e con i suoi due fratelli gemelli da un medico della città dello Stretto.

Aliosha è stato trovato dopo alcune ore, incosciente, nella piscina del villaggio, il Royal Beach Hotel a Madirokely (Nosy Be): era ancora vivo e la sua morte sarebbe avvenuta, per annegamento dopo il ricovero, in ospedale.

Una ipotesi però che pare non convincere del tutto le forze di polizia locali, per le quali vi sarebbero dei punti poco chiari, alcune presunte contraddizioni nel racconto di quanto accaduto, e su cui si sta ora indagando.

Utili agli investigatori potranno rivelarsi le registrazioni delle diverse telecamere di videosorveglianza installate nello stesso resort.