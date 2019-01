In casa esplosivi non consentiti, ristoratore 44enne denunciato a Ionadi

Detenzione illegale di materiale esplodente del tipo non consentito, ricettazione e omessa denuncia di materiale esplodente. Per questo motivo F. R., 44enne di Ionadi, titolare di un ristorante-pizzeria, è

Detenzione illegale di materiale esplodente del tipo non consentito e omessa denuncia dello stesso e ricettazione.

Per questo motivo F.R., 44enne di Ionadi, titolare di un ristorante-pizzeria, è stato denunciato alla Procura di Vibo Valentia dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Cinofili dello Squadrone.

Durante una perquisizione, estesa anche all'abitazione del 44enne, i militari hanno trovato due sfere da mortaio artigianali tipo bomba senza marchio CE, altre due denominate is6-2000 del peso netto di prodotto attivo di 800 grammi, una batteria pirotecnica a tubi cosiddetta “idra” del peso netto di 490 grammi, oltre a 28 mortai di varia lunghezza e diametro.

Indagini sono in corso per appurare se il materiale fosse desinato a soddisfare le richieste di clienti del locale che richiedevano l'esplosione di fuochi d’artificio per le loro occasioni speciali o se ci si trovi invece dinanzi a rimanenze della notte di San Silvestro.

Il tutto è stato quindi sequestrato e affidato ad una ditta specializzata per lo smaltimento.

