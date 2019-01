Sebastiano Caffo è il nuovo presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia

Sebastiano Caffo, di espressione confindustriale, è il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia. L’elezione, all’unanimità, è avvenuta questo pomeriggio nel corso della seduta di consiglio camerale appositamente convocata e presieduta dal vice presidente facente funzione Bruno La Fortuna per procedere al rinnovo della carica.

Sebastiano Caffo, classe 1975, laurea in Economia e Commercio, è al vertice della storica e nota Azienda di famiglia, la Distilleria F.lli Caffo Srl, oggi gruppo leader di settore con prodotti sempre nuovi e diversificati, con l’acquisizione e il controllo di diversi marchi e società, che hanno portato il Gruppo Caffo a conquistare mercati importanti tra cui Germania, Canada, Giappone, Australia, Argentina, quindi, a notevoli risultati commerciali e prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

Sebastiano Caffo, giovane imprenditore di successo, ha, infatti, dato con perizia e passione il suo determinante contributo alla trasformazione dell’Azienda di famiglia da realtà artigianale a industria moderna e competitiva, coniugando tradizione e innovazione, avendo cura di preservare valori e sviluppare competenze tramandate di generazione in generazione. A lui, dinamico ed intuitivo, viene da sempre riconosciuto il merito di saper interpretare e valorizzare al meglio le potenzialità del territorio, puntando su materie prime e produzioni di eccellenza che hanno creato economia e trasformato risorse locali e capacità imprenditoriali in un importante brand territoriale.

Un imprenditore che è riuscito a conquistare anche grande considerazione nel settore delle rappresentanze pubbliche tanto da avere al suo attivo numerose cariche di prestigio: è consigliere nazionale in Assodistil; è stato cofondatore del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vibo Valentia, assumendo cariche direttive come presidente dei Giovani Imprenditori della Calabria, oltre che Consigliere a livello nazionale. A Luglio 2012 viene nominato consigliere della Camera di Commercio di Vibo Valentia e ad Agosto membro di Giunta in rappresentanza del settore Industria.

Il neo presidente Caffo, nell’immediatezza dell’elezione, ha detto “Ringrazio il Consiglio Camerale e ogni singolo consigliere per la stima e fiducia a me espressa nell’aver voluto attribuirmi la guida dell’Ente camerale, mostrando con l’espressione di voto unanime forte senso di responsabilità e attaccamento all’Ente. Con impegno assumo la carica di presidente per continuare a condividere quel percorso di valori, idee e progetti che nel corso di questi anni sono stati per la Camera di Commercio di Vibo Valentia elementi di forte identità e autorevolezza nel rappresentare il sistema produttivo locale, le sue istanze e le sue prospettive di sviluppo e competitività.

“Sono certo che, insieme alla Giunta e al Consiglio camerale, supportati dal personale interno competente e motivato guidato dal Segretario Generale Bruno Calvetta, riusciremo a consolidare questo patrimonio di rappresentatività, azioni e tutele per imprese e territorio, rilanciando sinergie con le Associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali e i naturali referenti a tutti i livelli istituzionali. Questo è il senso dell’impegno e della responsabilità che ci accompagnerà nell’azione di rappresentanza e tutela delle imprese e del territorio soprattutto in un momento così delicato per il processo di accorpamento in atto nel sistema camerale e per le trasformazioni dei mercati sempre più proiettati verso internazionalizzazione, innovazione e competitività”.