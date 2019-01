Bimbo maltrattato in asilo a Mileto, chieste sei condanne

Sono sei le condanne chiese dalla Procura di Vibo Valentia nei confronti di sei maestre accusate di maltrattamenti ai danni di un bimbo disabile nell'asilo di Mileto.

Le violenze risalgono al 2011 all’alba dell’inchiesta Don Rodrigo. Così per A. M. e per F. D. L. sono stati chiesi 2 anni e 4 mesi; due anni per E. M. M. T. S. e M. R. R.; un anno e 8 mesi per A. M. V.

L'inchiesta, che si avvale di riprese video ed audio effettuate dai militari dell'Arma, è scattata a seguito della segnalazione di presunti maltrattamenti nell'asilo ai danni del bimbo disabile i cui genitori si sono costituiti parti civili nel processo.