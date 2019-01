Incendio in un deposito di auto usate a Parghelia, in fiamme 10 vetture

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 11:20 circa per estinguere un incendio nella Frazione Fitili di Parghelia.

Per cause in corso di accertamento 10 vetture presenti all’interno di un deposito di auto usate sono state avvolte dalle fiamme

Sul posto intervenuta una squadra operativa del distaccamento Porto ed un automezzo di supporto della sede centrale. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:30 circa