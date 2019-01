Gallo (Regione): “tappa importante a Bisignano con il nuovo circolo di Forza Italia ”

Gianluca Gallo

Nuovo insediamento a Bisignano per gli azzurri. La nuova sede degli azzurri si affaccerà su piazza Europa ed il simbolico taglio del nastro avrà luogo nel corso di un incontro pubblico in programma domani alle 18.

“Quella bisignanese – commenta Gallo – è una tappa importante del percorso avviato negli ultimi tempi, con l’apertura al territorio ed al contributo di quanti intendono partecipare ai processi decisionali della vita pubblica sostenendo le ragioni del cattolicesimo popolare in chiave liberale: l’entusiasmo e l’interesse riscontrati un po’ ovunque in tutto il vasto territorio cosentino confermano essere molto avvertita di una forza politica moderata e responsabile nell’alveo del centrodestra, quale alternativa ad un centrosinistra dimostratosi incapace e inconcludente, ad iniziare dalla guida della Regione. Da qui l’esigenza di ripartire per voltar pagina, per non compromettere il futuro della Calabria”.

La manifestazione sarà aperta dai saluti dei referenti del nascituro circolo: Francesco Chiaravalle, Pino Polverazzi e Marcello Ritacco. A seguire, gli interventi dei vertici forzisti: la coordinatrice regionale Jole Santelli, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia; il coordinatore provinciale Gallo; il coordinatore regionale di Fi Giovani, Luigi De Rose. Con loro anche il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, candidato forzista alla presidenza della giunta regionale.