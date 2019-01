Crotone. Moto Club Ugo Gallo, partito il tesseramento Fmi: come iscriversi

Ha preso già da qualche giorno la campagna tesseramento alla Federazione Motociclistica Italiana per l’anno 2019 del Moto Club Ugo Gallo Crotone.

L’iscrizione, spiegano dal club, avviene attraverso due tipi di tessere: la “Member” e la “Sport”. La prima, che ha un costo di 50 euro, offre ai motociclisti e agli appassionati di due ruote l’assistenza medico-sanitaria e al veicolo, le coperture assicurative, sconti su traghetti, eventi sportivi, fiere e riviste, l’iscrizione al registro storico, la partecipazione all’attività turistica e a corsi federali e la possibilità di conseguire la licenza agonistica. Insieme alla tessera si riceverà anche un esclusivo portachiavi e adesivo della Fmi.

La “Tessera Sport” ha invece un costo di 120 euro e può essere rilasciata a persone in età compresa tra gli 8 anni compiuti ed i 75. Offre anch’essa coperture assicurative, assistenza medico-sanitaria e al veicolo, sconti su traghetti, eventi sportivi, fiere e riviste, gadget esclusivo e adesivo Fmi, Motitalia, conseguire la licenza agonistica, iscrizione al registro storico, partecipazione all'attività mototuristica.

Con la Tessera Sport ci si può divertire in sicurezza con le migliori garanzie di copertura assicurativa infortuni in occasione di gare e allenamenti in Impianti, piste, autodromi omologati Fmi per il 2019.

Inoltre, attraverso la tessera FMI, collegandosi sul sito myfmi.federmoto.it e inserendo il Codice Fiscale e il numero di tessera sarà possibile gestire i propri dati, avere un resoconto storico delle proprie attività e soprattutto accedere a tutti i vantaggi dedicati ai Soci.

Per informazioni sul tesseramento ci si può rivolgere presso l’Antica Orologeria Gallo, in Corso Mazzini 10 a Crotone.