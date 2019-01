Salvataggio Torre di Melissa, Puccio (Pd): Grati a Murgi e alla sua comunità

“Il salvataggio di 51 migranti avvenuto a Torre di Melissa ci mostra una pagina di grande umanità e solidarietà spontanea, ci mostra il volto di una Calabria operosa e che di fronte al dolore non sa girarsi dall'altra parte e si impegna per lenire le sofferenze e salvare vite umane”. - È quanto scrive in una nota stampa Giovanni Puccio, responsabile organizzativo Pd Calabria -

“Siamo grati - si legge - alla comunità di Torre di Melissa per questa lezione di civiltà che hanno saputo dare in questi tempi bui, intrisi di egoismo e rifiuto dell'altro, siamo grati a Gino Murgi, sindaco di Torre di Melissa e nostro segretario provinciale per essersi adoperato di persona stanotte nelle operazioni di salvataggio. I gesti, i fatti sono più forti di tanta propaganda e rappresentano la miglior risposta a chi, anche dall'alto di una carica istituzionale, si nutre di rancore e vorrebbe tutti a sua immagine e somiglianza”.