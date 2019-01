Sbarco a Torre Melissa: una fortuna nella sfortuna, salvi un neonato e la sua mamma

Una fortuna nella sfortuna, è ciò che è capitato ad una neo mamma extracomunitaria che si trovava a bordo dell’imbarcazione a vela rimasta incagliata a pochi metri dalla spiaggia di Torre Melissa, nel crotonese.(LEGGI)



A salvarli sarebbe stato il pianto del piccolo che è stato fortunatamente udito da due finanzieri della Sezione Operativa Navale di Crotone, intervenuta sul posto per supporto ai militari dell’Arma dei Carabinieri.

I due, udendo il pianto proveniente dallo scafo rovesciato dell’imbarcazione, si sono spinti nella risacca marina, esacerbata dalle cattive condizioni meteorologiche e hanno tratto in salvo il bimbo di pochi mesi e la madre, imprigionati nella barca e non in grado di fuoriuscirvi senza aiuto esterno.

L’intervento dei due militari del Corpo ha senz’altro evitato rischi alla sopravvivenza del bambino, esposto all’inclemenza del tempo e alla bassa temperatura delle acque.

La donna e il piccolo, sono stati quindi accompagnati, assieme agli altri 49 sbarcati, per le operazioni di assistenza e identificazione, presso il Centro di accoglienza Sant’Anna.