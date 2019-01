Firmo: incendio isola ecologica, arrivano 50mila euro per il ripristino

La Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale del 21 dicembre scorso, ha finanziato la somma di 50mila euro al comune di Firmo per i danni da incendio doloso che aveva subito il Centro di Raccolta rifiuti intercomunale.

I fatti risalgono allo scorso mese di luglio quando un incendio aveva interessato l'isola ecologica di Firmo, che serve anche i comuni di Lungro e Acquaformosa. In quella circostanza diversi erano stati i danni e il sindaco Gennarino Russo era stato costretto ad emanare apposita ordinanza di chiusura.

Nei giorni scorsi, quindi, il comune di Firmo ha ricevuto il documento in cui si decreta di concedere al suddetto ente un finanziamento di 50mila euro per la realizzazione dell'intervento di “Ripristino e la messa in funzione del centro di raccolta intercomunale”.

Soddisfazione da parte del primo cittadino Russo e dell'assessore all'Ambiente Giulia Frascino che ringraziano il presidente Mario Oliverio e il dirigente all'Ambiente Orsola Reillo.

«Grazie a questo finanziamento -dicono- riusciamo a mettere in sicurezza l'isola ecologica. Contemporaneamente -aggiungono- parte il potenziamento della raccolta differenziata grazie ad un ulteriore finanziamento regionale di altri 50mila euro. In questa ottica -concludono- il nostro personale impegno si rinnova al fine di garantire in primis la tutela dell'ambiente e il bene dei cittadini».