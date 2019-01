Il peso della neve, caduta copiosamente la scorsa notte tra Cosenza e provincia, ha causato il crollo di un albero nei pressi del teatro Rendano, nel centro storico del capoluogo.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia municipale che hanno transennato l’area e interdetto la viabilità in via precauzionale.