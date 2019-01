Basket. Domenica c’è Viola Reggio-Bawer Matera, partita la prevendita

È partita la prevendita dei biglietti per la gara, valida per la 16a giornata del girone D della Serie B di Basket, “Old Wild West”, in programma domenica prossima, 13 dicembre, alle 20 al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria, dove si affronteranno la formazione locale della Viola e il Bawer Matera.

I prezzi dei ticket sono i seguenti: Parterre Centrale 15 euro; Parterre Laterale 10; Tribuna 8; Curva 7. Gli Over 70 ed Under 18, esclusivamente per i settori “Parterre Laterale e Tribuna” potranno acquistare il biglietto al costo di 5 euro.

I punti vendita del Pianeta Viola saranno operativi da oggi fino a Sabato 12 (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30). Domenica aperta invece (dalle 18.00 alle 20.00) la Biglietteria del PalaCalafiore.