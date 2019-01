Violenza sessuale nel doposcuola, condanna a 8 anni per professore

Otto anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici per un ex professore di Santo Stefano in Aspromonte. Il gup di Reggio Calabria Caterina Catalano, al termine del processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, ha condannato l’uomo accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di due fratelli di nazionalità rumena ai quali impartiva lezioni di ripetizione.

Nel 2015 che il maggiore dei due, quando ha saputo che il maestro molestava anche il fratellino, ha deciso di raccontare gli abusi alla madre che sporse denuncia ai carabinieri. Il pm chiese e ottenne gli arresti domiciliari. Alle parti civili è stato riconosciuto un corposo risarcimento per i danni morali subiti.