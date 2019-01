Calcio, la rappresentativa U18 Lnd si impone sulla Under 19 del CR Calabria

Vittoria per la Rappresentativa Nazionale LND Under 18 di Mister De Patre nella gara amichevole contro l’under 19 del Cr Calabria. Le due squadre si sono affrontate al Centro Tecnico Federale di Catanzaro sotto una pioggia incessante. Il campo non ha dato la possibilità ai giovani calciatori di esprimersi al meglio, ma nonostante ciò i tecnici hanno avuto buone indicazioni, soprattutto sulla tecnica e sull'intensità.

La gara è terminata 2-1 per i ragazzi di De Patre: nella prima delle tre frazioni da trenta minuti l'Under 18 LND è passata in vantaggio grazie ad una sfortunata deviazione nella propria porta di un difensore avversario.

Nella seconda frazione è arrivato il pari per la Calabria realizzato da Carlo; nel terzo ed ultimo tempo è Vitale a realizzare la rete della vittoria. Da segnalare un rigore parato da parte di Risoli, portiere della U19 Calabria, su tentativo di Pinto.

Rappresentativa U18 LND - Under 19 CR Calabria 2-1 (1-0)(0-1)(1-0). U18 LND: Giappone, Liguori, Arcuri, Claps, De Luca, Dama, Cuomo, Vitale, Pinto, Piarulli, Forquet. A disp: Pizzella, Liguoro, Ioffredo, Alfano, Saporito, Oliva, Mennella, Celentano, Lavano, Battimili, Atteo, Salimbe, Corcione, Bennasib. All.: Sig. De Patre. CR Calabria U19: De Marco, Battaglia, Alfano, Manglaviti, Malara, Neri, Perri, De Marco, Tufaro, Piperissa, Federico. A disp.: Vescio, Servidio, Calabrese, Vasapollo, Carlo, Verduci, Gravina, Scordato, Risoli, Zorzoli, Capellupo, Martino, Wojcik. All.: Sig. Salerno.