Trovato cadavere in un canale a Corigliano. Ignote le cause della morte

Un cadavere è stato trovato questa mattina in un canale di irrigazione nei pressi del porto di Corigliano, in contrada Torricella. Si tratta del corpo di un uomo di cui non si conoscono le generalità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno recuperato la salma, e i carabinieri, che hanno avviato delle indagini per risalire all’identità della persona deceduta.

Ignote le cause del decesso, per questo motivo il cadavere sarà oggetto di esami autoptici.