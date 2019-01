Sanità: Cotticelli, “Continuare l’azione di Scura”

Saverio Cotticelli

Vuole continuare l’azione messa in campo da Massimo Scura, il nuovo commissario per l'attuazione del Piano di rientro della sanità calabrese, Saverio Cotticelli. Vuole proseguire con il risanamento dei conti, il miglioramento dei Lea e dell'offerta sanitaria per i cittadini della Calabria.

L’intendo è dunque quello di “mettere in campo competenza, trasparenza, legalità, impegno e l'obiettivo di attingere alle professionalità dei medici calabresi, che sono straordinarie, e alla buona volontà della gente, per continuare in un percorso già iniziato mirabilmente dall'ingegnere Scura".

E prima di esporsi su nuovi tagli ai budget dei privati, Cotticelli ha detto di voler visionare le carte e “soprattutto le sentenze della magistratura amministrativa. Abbiamo fatto un passaggio di consegne molto serio e molto scrupoloso, e quindi noi proseguiremo l'azione dell'ingegnere Scura”.

Il punto di partenza sarà ovviamente il rientro dal debito” dobbiamo privilegiare soprattutto il pubblico”, ha detto Cotticelli. Perché per il commissario “una buona sanità compenetra, compendia e fonde pubblico e privato, sostanzialmente abbiamo un'esigenza pubblica. Se non rientriamo dal debito, dobbiamo aumentare le tasse, dobbiamo diminuire i servizi: dobbiamo aiutare la gente. Se c’è un debito questo va affrontato, con intelligenza, garbo e capacità, ma comunque risolto”.