Tra gli scempi umani e le bellezze del pianeta, pronta la mostra di Randy Olson

Tutto pronto a Reggio per accogliere la grande mostra internazionale “Planet vs Plastic. Un pianeta straordinario tra bellezza e abusi” di Randy Olson National Geographic, che sarà aperta al pubblico domani mattina 10 gennaio e rimarrà fruibile fino al 4 febbraio con orari 8.30-13.30 e 15.30-19.00 (lunedì chiuso).

Saranno due gli eventi previsti che apriranno la mostra. Alle 11.30 un incontro con una delegazione di scolaresche reggine del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” e dell’Itt “Panella Vallauri” e alle 18.45 il convegno “Politiche innovative a tutela dell’ambiente: le nuove tecnologie del riciclo dei rifiuti” organizzato in collaborazione con il Kiwanis Club dello Stretto.

Il convegno registrerà la presenza di Alessandro Gandolfi fotogiornalista e assiduo collaboratore di National Geographic Italia, di Sergio Tralongo Direttore Generale del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Irene Calabrò Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Ivan Cardamone Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Francesco Scarpino Amministratore Unico Bluocean e curatore della mostra, Claudia Simonetta Presidente Kiwanis Città della Stretto e Andrea Casile Luogotenente Kiwanis.

La mostra è frutto della partnership tra Bluocean e National Geographic di cui Randy Olson è tra i più importanti e storici collaboratori nonché docente del Bluocean’s Workshop percorso di Alta formazione fotografica giunto alla 10° edizione e patrocinato in esclusiva da NatGeo. 36 opere di straordinaria valenza artistica e dal forte impatto emozionale proposte in un circuito la cui modalità allestitiva segue i canoni utilizzati da Bluocean; stampe in grande formato fino alle dimensioni di quasi due metri riprodotte applicando i più alti standard disponibili sul mercato internazionale riferiti al metodo Fine Art di indirizzo museale.

Particolarmente curato l’aspetto didascalico con particolare fine documentaristico per meglio presentare i contenuti scientifici in relazione alle immagini proposte. Le immagini di Planet vs Plastic vogliono rappresentare il racconto di una sfida sempre più attuale: l’autorevole rigore, la maestosa armonia, il delicato equilibrio e la straordinaria bellezza del nostro Pianeta impegnato nell’ardua lotta di resistenza contro l’inquinamento.

Il percorso mira a sensibilizzare il visitatore attraverso un viaggio tra i grandi contrasti segnati dalle delicate e straordinarie bellezze di nostra madre terra e quanto di più distruttivo può compiere l’opera dell’uomo. La mostra diventa una sorta di manifesto a tutela della vita del pianeta, e si propone come strumento di persuasione affinché si possa prendere coscienza che ogni nostro agire è finalizzato a mutare in maniera indelebile il volto del pianeta.

Tema attualissimo, l’Onu promuove numerose campagne di sensibilizzazione, e l’UE si impegna a ridurre notevolmente, entro il 2030, l’uso di questi materiali. Il circuito calabrese di Planet vs Plastic prevede successivi allestimenti che coinvolgeranno le città di Crotone e Catanzaro prima di spostarsi in prestigiose locations di altre regioni.