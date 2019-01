Incendio in un’abitazione Mandaradoni di Limbadi, nessun ferito

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, intorno alle 8 e 30 del mattino, per un incendio segnalato nella frazione Mandaradoni del Comune di Limbadi, esattamente in via Cesare Battisti.

il rogo, che ha avuto origine presumibilmente dalla canna fumaria, ha coinvolto inizialmente un fabbricato disabitato ad un piano fuori terra realizzato in muratura e col tetto in legno, e successivamente si stava propagando all’abitazione adiacente.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, arrivati con una autopompa ed una autobotte, l’incendio è stato limitato alla casa disabitata, mentre quella vicina ha riportato solo dei leggeri danni al tetto.