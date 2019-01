Sanità: Scura passa le consegne a Cotticelli, inizia la “stagione” del generale

Massimo Scura e Saverio Cotticelli

È in corso, a Catanzaro, il passaggio di consegne tra l'ex commissario per l'attuazione del Piano di rientro della sanità calabrese, Massimo Scura, e il nuovo commissario, Saverio Cotticelli.

Accompagnato dal sub commissario, Thomas Schael, Cotticelli è arrivato puntuale a Palazzo Alemanni, già sede della presidenza della Regione e attualmente dell'Ufficio del commissario della sanità calabrese: il generale e Scura si sono stretti la mano e hanno avviato il confronto, che dura da oltre due ore.

Cotticelli, nominato insieme a Schael lo scorso 7 dicembre dal Consiglio dei ministri (LEGGI), si è insediato ufficialmente ieri al Dipartimento regionale Tutela della Salute, incontrando anche i vertici della Giunta calabrese (GUARDA IL VIDEO): a breve è previsto, anche un incontro tra il nuovo commissario e il governatore, Mario Oliverio, attualmente all'obbligo di dimora nel suo comune di residenza, San Giovanni in Fiore (Cosenza), per il suo coinvolgimento in un'inchiesta della magistratura (LEGGI).



Sono oltre 20 gli obiettivi che i nuovi vertici commissariali della sanità calabrese devono raggiungere per l'attuazione del Piano di rientro in forza del mandato assegnato loro dal governo nazionale: tra gli obiettivi prioritari ci sono quelli del miglioramento dei Lea, i livelli essenziali di assistenza, in Calabria e del ripiano del debito del settore.