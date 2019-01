Poiana ferita, ritrovata da un cittadino e soccorsa dai Carabinieri

Un esemplare di poiana reale, appartenente alla famiglia delle Accipitridae, è stato ritrovato accasciato a terra da un cittadino di passaggio in un terreno del Comune di Limbadi.

Il rapace che in un primo momento presentava ferite infette di arma da fuoco, è stato soccorso provvisoriamente per la notte dai Carabinieri e trasportato presso la Stazione dei Carabinieri di Limbadi.

Ieri mattina è poi avvenuto il trasferimento in una struttura medica specializzata di Vibo Valentia dove sono state prestate le prime cure all’animale. Nei prossimi giorni la poiana sarà destinata al Centro Recupero Animali Selvatici di Catanzaro per completare l’iter riabilitativo e liberarlo in cielo tra le campagne limbadesi.