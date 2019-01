Provincia Cosenza: indette le elezioni, si vota il 24 febbraio

Il Presidente della Provincia Franco Iacucci ha fissato per domenica 24 febbraio 2019 le votazioni per le elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale. Sedici componenti e le operazioni di voto.

Le urne apriranno alle ore 8:00 fino alle ore 20:00 nella sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo, presso il seggio elettorale e le eventuali sottosezioni ubicate nelle sale appositamente allestite.

Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Cosenza, in carica alla data delle elezioni.

Secondo procedura il prossimo passaggio è adesso l’individuazione del corpo elettorale, per il quale i Segretari comunali devono comunicare alla Provincia l’elenco degli aventi diritto; a seguire, la pubblicazione del numero degli aventi diritto e la presentazione delle liste dei candidati.

La precedente tornata elettorale si è svolta il 30 gennaio 2017, con l’elezione dell’attuale Presidente Franco Iacucci, sindaco di Aiello Calabro, il cui mandato dura quattro anni, con scadenza nel gennaio 2021. Il Consiglio provinciale invece, come previsto dalla legge Delrio, resta in carica due anni.

L’elezione avviene secondo un voto ponderato, cioè che pesa diversamente a seconda della fascia di popolazione a cui appartengono i singoli comuni.

Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste, dei contrassegni e delle candidature a consigliere, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposita regolamentazione operativa approvata dalla Provincia di Cosenza, con Disposizione del Presidente n. 4 del 3 gennaio 2019; saranno consultabili, a breve, direttamente dal sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita Sezione “Elezioni provinciali 2019”.