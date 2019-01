Paura sul bus: sale a bordo e minaccia passeggero con una pistola, era a salve

È salito a bordo di un bus dell’Atam e ha minacciato un cittadino indiano con una pistola. Per questo motivo un ragazzo marocchino di 20 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

L’allarme è scattato a seguito di richiesta del personale dell’azienda di trasporti reggina che ha segnalato la presenza dell’uomo armato sulla linea “115”.

Gli Agenti delle Volanti, dopo che tutti i passeggeri sono riusciti a scendere dal mezzo, impauriti dall’accaduto, vi sono saliti a bordo.

Il 20enne, alla vista degli operatori, ha allora rivolto l’arma verso i poliziotti che sono riusciti a disarmarlo mentre tentava di fuggire dall’uscita posteriore.

Il giovane, perquisito, è stato trovato in possesso di altre tre munizioni a salve e di un involucro contenente della cocaina per un peso complessivo di 0,073 grammi.

Per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per minaccia a mano armata ed interruzione di pubblico servizio; è stato anche segnalato all’autorità amministrativa perché deteneva la droga.