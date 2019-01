Si è insediato il nuovo commissario Cotticelli

Saverio Cotticelli e Thomas Schael

Si è insidiato questa mattina il nuovo commissario per l'attuazione del Piano di rientro della sanità calabrese, Saverio Cotticelli. Il generale dei Carabinieri è stato nominato lo scorso 7 dicembre dal Consiglio dei ministri al posto del predecessore, Massimo Scura e sarà affiancato dal commissario Thomas Schael

Entrambi dovranno realizzare più di 20 interventi per attuare il Piano di rientro della sanità calabrese: come “l'adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento” e “il completamento e attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza-urgenza”.

Cotticelli ha fatto un passaggio dal procuratore Gratteri e l’ha fatto ricordando i compiti svolti per l’Arma, “da vecchio carabiniere ho sempre avuto un interlocutore solo: la legge e la magistratura. Spesso dove c'è inefficienza, c'è illegalità, ma ancora non lo posso affermare perché' non conosco le carte. Le leggerò da oggi in poi”. Avrà inoltre un incontro con il presidente della Regione, Mario Oliverio.