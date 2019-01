Platania: presentato “Alberi”, album del cantautore Francesco Muraca

A tre settimane di distanza dall’uscita ufficiale, “Alberi”, debutto discografico del cantautore Francesco Muraca, è stato finalmente presentato nella sua Platania, al Centro Aggregativo “Don Pietro Arcuri”. La serata a scopo benefico, organizzata dalla Pro Loco di Platania con il patrocinio del Comune, ha dato modo a Muraca di illustrare temi e lavorazione di un esordio tanto atteso che ha portato il songwriter di origini luinesi a dar vita a dieci canzoni introspettive, fortemente debitrici nei confronti di un certo cantautorato italiano tipicamente anni ’70, ma rese attuali da arrangiamenti moderni in chiave decisamente rock.

Un approccio ancor più robusto in sede live, come dimostrato dall’esibizione platanese, dove “Alberi” ha rivelato un ottimo impatto dal vivo grazie anche al gran lavoro di una band composta da eccellenti musicisti calabresi come Vittorio Lanzo (chitarra, nonché coautore musicale e arrangiatore dei brani), Bruno Cucé (basso), Domenico Lico (batteria), Filippo Acquaro (tastiere), Debora Stranges (violino e cori) e Rosella Facciuolo (cori).

Gran protagonista della serata, però, Francesco Muraca, che ha introdotto ciascun brano del disco, suonato nella sua interezza, raccontando storie e aneddoti, a volte anche toccanti, sulla loro composizione. Particolarmente significativi, in tal senso, “Sarò per te”, dedicata alla moglie Caterina (“Ogni volta che la ascoltava, piangeva”, dice Muraca), “Sconosciuto amico”, canzone per Mario, amico fraterno scomparso dopo una lunga battaglia con la sclerosi multipla (“Mi ha insegnato la libertà”), “Alberi d’inverno”, ennesima testimonianza di un fortissimo legame con la natura, “Il ragno e l’aquila”, fresca di passaggio radiofonico, e “Un libro aperto”, scritta per Maria Teresa Torchia in occasione della sua partecipazione a “Sanremo Giovani” ed eseguita dal vivo in modo impeccabile dalla stessa cantante originaria di Vena di Maida.

“Sono davvero felice di aver presentato in anteprima il mio progetto discografico nel mio paese – ha confessato Muraca – davanti a un pubblico attento e partecipativo. L'accoglienza calorosa e il gemellaggio musicale di due paesi, Platania e Martirano Lombardo, poi, hanno persino fatto aumentare l'emozione. Si è subito instaurato un rapporto empatico, ed era palpabile lo scambio emozionale, sensazioni che solo la musica sa donare”.

La serata ha visto anche la partecipazione del sindaco di Platania, Michele Rizzo, del Primo Cittadino di Martirano Lombardo, Franco Pucci, di Franco Lico dell’A.I.S.M., cui è andata parte dell’incasso della vendita del disco, e del Presidente della Pro Loco, Paolo Nicolazzo, il quale ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione di pubblico alla presentazione del progetto musicale di Francesco Muraca, promosso dalla Pro Loco col patrocinio del Comune di Platania e fortemente voluto dallo stesso compositore. “Alberi”, uscito da pochi giorni, ha già riscosso grande apprezzamento della critica.

A questo proposito, siamo contenti e orgogliosi che un nostro concittadino si stia distinguendo per la sua bravura in campo musicale, dimostrando che con la qualità, la tenacia e lo spirito di sacrificio è possibile raggiungere grandi risultati anche in settori competitivi come quello della musica. Ci fa inoltre particolarmente piacere che Francesco abbia scelto il proprio paese per presentare il suo disco. Non può mancare, quindi, l’invito, rivolto a tutti gli amanti della musica, a sostenere il nostro concittadino”.