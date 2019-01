A capodanno sparano con un’arma, colpiscono una scuola media: denunciati

Brutta sorpresa per la scuola media “Fiorentino” di via Matarazzo a Lamezia Terme. Al rientro tra i banchi, dopo le vacanze natalizie, il personale scolastico si è accorto della presenza di colpi di arma da fuoco sulle finestre del primo piano dell’istituto e fra i muri esterni vicini all’ingresso principale.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri e la Polizia, che ha inviato sul posto un reparto della Scientifica. Le forze dell’ordine, inoltre, hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza nel quale sono stati “immortalati” due giovani che sono stati denunciati.

Secondo le prime ricostruzioni i colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi nella notte di Capodanno dal palazzo adiacente alla scuola.

Ad essere individuati come possibili autori due giovani conviventi, un 28enne e un 24enne, domiciliati al terzo piano di un palazzo nelle vicinanze.

All’interno della loro abitazione è stata eseguita una perquisizione che ha dato esito infruttuoso, mentre sul marciapiede sotto casa sono stati ritrovati dei bossoli.

I due avrebbero affermato che ad aver sparato, nella notte di capodanno, erano stati il 28enne e il cognato diciottenne.

In base alle loro dichiarazioni è stata anche effettuata una perquisizione a casa del giovane, anch’essa dall’esito negativo.

Entrambi i cognati sono stati dunque denunciati in stato di libertà per detenzione di arma da sparo, danneggiamento aggravato e spari in luogo pubblico.