Ancora furti a Mileto. Dopo il Comune prese di mira due scuole, rubati proiettori e fotocopiatrici

La scuola elementare “Morabito” a Mileto

Due edifici scolastici di Mileto sono stati presi di mira dai ladri. Ignoti si sono infatti introdotti bei due istituti e hanno trafugato alcuni oggetti.

Così, dopo il furto delle carte d’identità in bianco e alla somma di circa 300 euro al Comune delle stesso centro del vibonese (LEGGI), sono state registrate ora altre due razzie.



La prima è avvenuta nella scuola elementare “Giuseppe Morabito” di via Nicola Lombardi, in centro, da dove sono stati prelevate due macchine fotocopiatrici. L’altro caso ha interessato la primaria di via Trieste di Paravati, dai cui locali sono stati rubati due proiettori.



Sui tre episodi delittuosi sono in corso adesso le indagini da parte dei carabinieri della stazione locale.