Polizia Stradale: un anno sulle strade calabresi, i dati del 2018

Gli uomini e le donne della Polizia Stradale della Calabria, nel corso dell’anno 2018, hanno rilevato 1650 incidenti di cui 650 con lesioni alla persona (compresi 35 mortali) e 955 con soli danni ai veicoli.

L’attività sanzionatoria ha visto il grande impegno della Specialità, in particolare nella repressione di alcune condotte come la violazione dei limiti di velocità ( 3.810 sanzioni), della guida in stato di ebbrezza alcolica ( 214 sanzioni), dell’utilizzo dei telefonini durante la guida ( 1.709 sanzioni), dell’assicurazione obbligatoria R.C.A. ( 2.227 sanzioni) e delle cinture di sicurezza ( 4.177 sanzioni).

Infine, il lavoro prezioso delle Squadre di Polizia Giudiziaria, con l’ultima operazione, in ordine di tempo, denominata “Lince Rossa” (LEGGI) portata a termine dal personale della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, con cinque persone arrestate per associazione a delinquere finalizzata al furto di mezzi di movimento terra rubati dai cantieri autostradali dell’A2.In totale nel 2018 20 persone sono state arrestate, 302 quelle denunciate e 221 i controlli amministrativi a carico di agenzie di pratiche automobilistiche, agenzie di noleggio e più in generale nei confronti di operatori del settore.