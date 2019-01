Pallavolo: l’umore basso non abbatte le pitagoriche, incassata un’altra vittoria

“Vittoria doveva essere e vittoria è stata...”. Queste le parole di mister Argiro che ieri sera ha tenuto le redini della squadra pitagorica.

La gara contro le giovanissime del Rossano è stata abbastanza facile per le Sirene della Gerardo Sacco Crotone, mister Argiro scende in campo con qualche cambiamento di formazione visto le assenze ma sempre in panchina a sostenere le compagne di Cosentino e Bareti, sugli spalti per problemi fisici invece Reale Silvia ma li ad incitare le compagne che scendono in campo con Pioli sicuramente con un morale veramente basso ma che da ottimo capitano non vuole lasciare le sue compagne, posto 4 con Cesario e Ranieri al centro Gambuzza e Miriam Reale, opposto troviamo Boscacci e libero Derose. Tutti e tre i set vengono giocati con concentrazione e con netto divario tra le due squadre, mister Argiro fa entrare anche le più giovani Araldo e Ranieri Giulia che sono state anche loro l altezza del gioco.

Ora aspettiamo l ultima gara d andata dove la corazza pitagorica si recherà sabato 12 alle ore 16 nel cuore di lamezia e dove le ragazze non vorranno lasciare nulla in vista del big Macht contro la capolista Polistena.

“Sicuramente con un morale non alto a causa delle Condizioni gravi del Nonno della pallavolo Crotone Antonio Asteriti, che lotta tra la vita e la morte e che noi tutti ci stringiamo e preghiamo e che tutto questo possa finire in un miracolo, abbiamo portato a casa questi tre punti, voglio fare i complimenti alle ragazze che non hanno mai abbassato La soglia della concentrazione”, ha detto Mister Argiro.