Al via l’attività della biblioteca della CCIAA di Catanzaro

Da sx: Stranieri - Procopio F. - Rossi - Procopio S. - Ferrara

La biblioteca della Camera di Commercio è operativa. Nei giorni scorsi, infatti, si è conclusa la procedura di selezione che ha permesso all’Ente camerale di inserire nel proprio organico due nuove figure che, grazie ad altrettante borse di studio annuali, si occuperanno della gestione della biblioteca.

Si tratta di Francesco Procopio, 34 anni, laureato in Storia e Conservazione dei beni artistici all’Unical, con pregresse esperienze professionali presso la biblioteca comunale “De Nobili” di Catanzaro e presso l’università “Magna Graecia”, e di Sarah Procopio, 25 anni, archivista diplomata e laureata in Scienze Storiche ed Orientali all’università di Bologna, per l’ammissione al Dottorato di Ricerca ha redatto un progetto sulla storia della produzione e della commercializzazione della seta in Calabria. La biblioteca, inoltre, si avvale della consulenza professionale gratuita di Maria Teresa Stranieri, già direttrice della biblioteca comunale “De Nobili”.

«Sono felice di aver visto sin da subito grande voglia di fare e tanto entusiasmo da parte dei vincitori delle borse di studio – ha spiegato Daniele Rossi, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro -, a loro va il mio personale augurio di buon lavoro. Un grazie particolare, poi, lo rivolgo a Maria Teresa Stranieri per la passione e la disponibilità messe in questo progetto. Il patrimonio culturale rappresentato dalla biblioteca camerale merita di essere conosciuto da tutti, per questo motivo l’attività della biblioteca sarà incentrata sia sul suo inserimento nel circuito ISBN che sulla promozione di eventi culturali specifici. Apriamo alla Calabria le porte del mondo della cultura e della formazione economica mettendo a disposizione migliaia e migliaia di volumi, alcuni dei quali unici: siamo orgogliosi della nostra biblioteca!»