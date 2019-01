Agricoltura: pubblicati sul sito web i pre-bandi del GAL “Terre Locridee”

Il Piano di Azione Locale Gelsomini finanziato dalla Regione Calabria e gestito dal GAL “Terre Locridee” entra nella sua fase operativa con la pubblicazione dei bandi che hanno passato l’esame regionale sul portale galterrelocridee.net.

I bandi che saranno pubblicati sono dunque: 6.4.1 “Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole”; 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”; 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”; 16.2.1 “Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche e processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale”.

Il GAL “Terre Locridee” ha già svolto la fase di informazione del territorio nei mesi scorsi attraverso una serie di incontri operativi incentrati sui bandi di prossima pubblicazione già presentati alla Regione Calabria. Sono state illustrate le modalità e le procedure per la realizzazione dei progetti, finalizzati a favorire il recupero delle “produzioni locali di tradizione” attraverso la riscoperta e la valorizzazione della qualità e della varietà dei prodotti agroalimentari tipici e i possibili interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole. In questi incontri è stata comunicata la dotazione finanziaria e la percentuale di finanziamento a fondo perduto.

L’intervento previsto riguarda appunto la creazione e il potenziamento di “microfiliere e reti di impresa dei prodotti tipici del territorio”, puntando a realizzare un sistema di promozione integrata delle risorse e dare impulso concreto alla commercializzazione. Specifica attenzione è dedicata al sostegno all’allevamento di animali legati alla tradizione dei luoghi, sempre nella logica di microfiliera. Il sostegno è soprattutto per la creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo.

Adesso inizia la fase più importante del percorso intrapreso dal GAL “Terre Locridee”, che dopo l’animazione territoriale in merito ai progetti da attivare nell’ambito del PAL “Gelsomini” approvato dalla Regione Calabria, in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020, deve adesso coinvolgere le aziende e tutti i produttori del territorio, per trasformare i finanziamenti in una vera occasione di sviluppo della Locride, e cercando di spendere fino all’ultimo euro in dotazione a questi bandi.