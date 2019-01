Docente calabrese perde la vita in un incidente stradale a Seul

Massimo Carchidi

Ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Seul, capitale della Corea del Sud, Massimo Carchidi, docente all’Istituto tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato. A diffondere la notizia è stata la scuola nella quale prestava servizio.

La sua scomparsa, tragica e improvvisa, ha destato commozione ed incredulità tra i colleghi al rientro dalle festività natalizie.

Carchidi era “un professore esemplare, amato da tutti. Un professore esemplare - hanno scritto - amato da tutti per la sua bontà, per la sua disponibilità, per la sua professionalità, per l’amore verso la scuola”. Insomma, un punto di riferimento “umano e professionale, figura aggregante per tutto l’Istituto”.

“In tutti noi – hanno aggiunto dalla scuola - resterà il ricordo della sua umanità, della sua passione ed impegno in ciò che faceva, del suo essere sempre disponibile a dare una mano agli altri, di aiutare i più indifesi e deboli, non a caso aveva scelto la professione di docente più affascinante ma più difficile: l’insegnante di sostegno”.

“Due cose – concludono i colleghi - hanno la forza di smuovere i sentimenti di ognuno di noi, dal profondo, l’amore e la morte. Ci si sente come spinti a fermarsi, anche per un solo attimo, a riflettere su chi siamo, a guardare la vita con gli occhi e il cuore spalancati”.