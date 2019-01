Lotteria Italia, estratti i numeri vincenti. In Calabria piovono “solo” 150 mila euro

Un’epifania superfortunata per lo sconosciuto vincitore che ha acquistato un biglietto sull’ex autostrada Salerno Reggio-Calabria, a Sala Consilina, nel salernitano, e che si è portato a casa la bella cifra di 5 milioni di euro.

Altri 2,5 di milioni pare restino al sud, a Napoli; un terzo biglietto da 1,5 milioni è stato venduto a Pompei, un altro da 1 milione a Torino e, infine, il quarto da mezzo milione a Fabro, in provincia di Terni.

E la Calabria? Beh, pochi spiccioli, 150 mila euro in tutto ma sempre una buona consolazione per un fortunato che con il tagliano D110210, si è dovuto accontentare, si fa per dire, di appena 50 mila euro: è di Rende, nel cosentino.

Sempre a Rende sono andati altri 25 mila, col tagliando L198702. Tre i premi di terza categoria, ancora da 25 mila euro ciascuno, infine, a Catanzaro e Pianopoli (L021117, O426552, E268785)



Estratti ieri, dunque, i numeri vincenti della Lotteria Italia 2019, un evento come sempre atteso nel nostro Paese da quanti sperano di svoltare verso una vita più agiata o, quantomeno, sfuggire alle incertezze del presente.

I codici sono stati selezionati presso la sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

LA CAMPANIA BACIATA DALLA FORTUNA

Come dicevamo, tre i biglietti di prima categoria su cinque della Lotteria e che sono finiti tutti in Campania tra Napoli, Sala Consilina (Salerno) e Pompei (Napoli), in questi ultimi due casi venduti in aree di servizio sull’autostrada.

I premi di prima categoria mancavano dalla Campania dal 2015, quando furono vinti 2 milioni a San Nicola La Strada (Caserta), mentre al 2011 risale la vincita più ricca, 5 milioni a Napoli.

Un altro dei biglietti vincenti di prima categoria è stato venduto in un’area di servizio di Fabro (Terni), dove tre anni fa finì il quinto premio da 250mila euro.

Il quinto è stato venduto a Torino, che si conferma super fortunata: l’anno scorso finirono in provincia del capoluogo piemontese il terzo premio da 1,5 milioni, a Rosta, e il quarto da 1 milione, a Pinerolo.

Restano invece a secco di premi di prima categoria il Lazio e Roma, nonostante anche quest’anno siano in cima alle classifiche di vendita: un anno fa la Capitale si aggiudicò il quinto premio da mezzo milione, mentre due anni fa in Regione non finì neanche uno dei cinque premi più importanti.

I 5 BIGLIETTI DI PRIMA CATEGORIA

E 265607 Pompei (NA), Via Roma 59 E 449246 Napoli, Piazza Principe Umberto P 386971 Torino, Corso Traiano 158 G 154304 Sala Consilina (SA), A03 SA-RC F 075026 Fabro (TR), A1 MI-NA

SEI MESI DI TEMPO PER INCASSARE I PREMI

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti: è questa la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori - riporta Agipronews - hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.

Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I BIGLIETTI “FANTASMA”

Una curiosità sulle estrazioni della Lotteria Italia ovvero quello delle vincite non riscosse. Accade anche questo, fortunati vincitori che non ritirano i premi: è infatti di ben 28 milioni di euro il totale di quelli non prelevati dal 2002 a oggi.

Nell’edizione dello scorso anno, quella con estrazione il 6 gennaio 2018, gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere 970mila euro, divisi in 9 premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e 26 di terza categoria da 20mila euro.

Tutti reclamati, ovviamente, i cinque premi di prima categoria, dai 5 milioni vinti con un biglietto venduto in un’area di servizio di Anagni (Frosinone), ai 500mila euro del tagliando acquistato a Roma, alla stazione Termini.

Premi di prima categoria tutti riscossi anche nell’edizione 2016 (ma il totale delle “dimenticanze” fu comunque da 1,2 milioni).

L’ultimo “black out” milionario fu due anni fa, con un biglietto da 2 milioni di euro mai incassato. Cinque anni fa il totale dei premi lasciati all’erario fu di 1,7 milioni di euro, tra cui il quarto premio da 1 milione finito a L’Aquila, a cui si aggiunsero 6 premi da 60 mila euro e 19 premi da 20 mila euro.

TUTTI I BIGLIETTI DELLA SECONDA CATEGORIA



I 274888 OSTRA VETERE (AN)

F 498108 VALLATA (AV)

F 390919 RIMINI (RN)

R 314320 ROMA (RM)

O 147211 TORINO (TO)

C 145861 BAGNO A RIPOLI (FI)

A 287738 ISOLA RIZZA (VR)

D 306495 MILANO (MI)

C 287214 ROVATO (BS)

C 368903 ARDEA (RM)

A 173041 ROMA (RM)

D 110210 RENDE (CS)

M 377086 MILANO (MI)

L 128274 SESTRI LEVANTE (GE)

D 110125 GUIDONIA MONTECELIO (RM)

D 086101 MESSINA (ME)

B 374738 ROZZANO (MI)

D 364954 ROMA (RM)

P 350392 VERBANIA (VB)

E 104858 ZOLA PREDOSA (BO)

C 166463 RICCIONE (RN)

M 393499 S. ZENONE AL LAMBRO (MI)

O 368802 FRASCATI (RM)

D 288046 SIROR (TN)

G 124020 MODENA (MO)

F 236454 MONTEROTONDO (RM)

F 393220 NAPOLI (NA)

A 020572 PESCARA (PE)

E 164072 SALA CONSILINA (SA)

F 311760 MILANO (MI) P 001813 RAVENNA (RA)

G 290743 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

C 373341 ARESE (MI)

R 433509 ROMA (RM)

R 098556 PIETRASANTA (LU)

M 083822 ROMA (RM)

C 422166 VENEZIA (VE)

O 160746 MILANO (MI)

I 094754 ANTRODOCO (RI)

G 173049 SIRACUSA (SR)

A 029829 PESCARA (PE)

D 127008 ZOLA PREDOSA (BO)

F 420147 GIARRE (CT)

C 381115 ROMA (RM)

P 472937 CASTELVETRANO (TP)

Q 121038 TRAPANI (TP)

D 202580 ROMA (RM)

C 121622 ROMA (RM)

D 486715 VALMONTONE (RM)

Q 160562 RESCALDINA (MI)

TUTTI I BIGLIETTI DELLA TERZA CATEGORIA