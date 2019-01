Nuovo guasto a conduttura di Pozzonaro. Sette comuni senza acqua

Sette comuni del Vibonese sono rimasti senza acqua a causa di un nuovo guasto alla condotta della Sorical. Rubinetti chiusi dunque per la città di Vibo Valentia e le frazioni di Bivona, Longobardi, Vibo Marina e Portosalvo, ma anche i comuni di Stefanaconi, Sant’Angelo di Gerocarne, Sant’Onofrio, Ionadi, Vena di Ionadi, Pizzo Calabro.

I problemi che si sono verificati nella giornata di ieri sono stati risolti in serata, ma questa mattina un altro guasto analogo al precedente, ancora in località Pozzonaro, nel Comune di Gerocarne, ha costretto gli addetti ai lavori alla seconda riparazione nel giro di 24 ore, attualmente in corso. I tecnici della Sorical, tuttavia, contano di risolvere il problema entro le prime ore del pomeriggio odierno.