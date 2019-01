Final Four calcio a 5. Mirabella e Kroton alzano al cielo la Coppa Italia

Due splendide finali della Coppa Italia calcio a 5 hanno premiato le reggine e i pitagorici campioni regionali. Al termine di una fantastica due giorni di futsal, a gioire sono Mirabella e Kroton C5.

In un Palamilone vestito a festa e con un pubblico delle grandi occasioni, la Final Four edizione 2018/2019 verrà ricordata come un atra le più belle mai disputate. Gare sempre combattute e tiratissime, con un senso di fai play che ha accompagnato tutte le otto formazioni scese in campo.

Il Mirabella ha la meglio su un ottimo Corigliano-Rossano: la rientrante Praticò apre le marcature per le reggine che subiscono la rete del pari da parte della Mirafiori.

Un minuto dopo però capitan Macheda riporta il Mirabella in vantaggio. Nella ripresa Foti realizza il 3-1 ma il Corigliano-Rossano non ci sta e prima dimezza lo svantaggio con Ruffo e poi trova il pari con Nasso. Ancora una volta un minuto dopo è la Foti a realizzare la rete del vantaggio che alla fine regalerà il titolo al Mirabella,

La finale maschile, giocata con un pubblico delle grandi occasioni, vede un sostanziale equilibrio tra le formazioni scese in campo. Le parate di Russo, portiere del Kroton, tiene in corsa i suoi e l aprima frazione termina a reti bianche.

Nella ripresa i rossoblu spingono sull'acceleratore e trascinati dai propri tifosi trovano il vantaggio con Gerace. Il Catanzaro attacca alla ricerca del pari, ma è sempre Russo a dire di no.

I pitagorici trovano il raddoppio con Tricoli ed alla fine è ancora Gerace a realizzare la rete del definitivo 3-0 che regala il titolo al Kroton C5.

I TABELLINI

CoriglianoRossano-Mirabella 3-4 (1-2).

CoriglianoRossano: Beltrano, Arcuri, Ruffo, Marrazzo, Rose, Mirafiore, Magliarella, Smurra, Nasso, Fucile, Perrella, Scicchitano. All.: Sig. Guerriero.

Beltrano, Arcuri, Ruffo, Marrazzo, Rose, Mirafiore, Magliarella, Smurra, Nasso, Fucile, Perrella, Scicchitano. All.: Sig. Guerriero. Mirabella: Foti, Mallamaci, Macheda, Pantano, D’Ascola, Spanò, Ferrato, Bova, Cannizzaro, Macrì, Prestandrea, Praticò. All.: Sig. Marrara.

Foti, Mallamaci, Macheda, Pantano, D’Ascola, Spanò, Ferrato, Bova, Cannizzaro, Macrì, Prestandrea, Praticò. All.: Sig. Marrara. Arbitri : Sig.ra Contartese (Sez. Vibo Valentia) e Sig. Fiumara (Sez. Crotone) Terzo: Sig.ra Molinaro (Sez. Lamezia Terme)

: Sig.ra Contartese (Sez. Vibo Valentia) e Sig. Fiumara (Sez. Crotone) Terzo: Sig.ra Molinaro (Sez. Lamezia Terme) Marcatori : al 14’pt Praticò (M), al 23’pt Mirafiori (CR), al 24’pt Macheda (M), al 8’st Foti (M), al 10’st Ruffo (CR), al 13’ st Nasso (CR), al 14’st Foti (M).

: al 14’pt Praticò (M), al 23’pt Mirafiori (CR), al 24’pt Macheda (M), al 8’st Foti (M), al 10’st Ruffo (CR), al 13’ st Nasso (CR), al 14’st Foti (M). Ammoniti : Arcuri (CR), Nasso (CR), Beltrano (CR), Fucile (CR), Mirafiore (CR), Marrazzo (CR).

: Arcuri (CR), Nasso (CR), Beltrano (CR), Fucile (CR), Mirafiore (CR), Marrazzo (CR). Espulsi: al 14’st Fucile (CR) per comportamento non regolamentare, al 30’+1 st Mirafiore per doppia ammonizione.

Catanzaro Futsal-Kroton C5 0-3 (0-0).