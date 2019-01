Perdita d’acqua a Crotone, danno più grave: rubinetti a secco anche stanotte

Proseguiranno ancora e per tutta la notte i lavori per rimediare alla perdita d’acqua registratasi a Crotone (LEGGI) e che sta tenendo impegnati da stamani gli operai dell’azienda di gestione del servizio, la Congesi, su via Giovanni Paolo II del capoluogo.

Rubinetti, dunque, ancora a secco nelle case dei residenti nella via interessata ma anche del centro cittadino. La Congesi ha fatto sapere infatti che il danno alla condotta sarebbe più grave del previsto e che dunque necessiti di ulteriore tempo per essere riparato. Secondo le previsioni dell’azienda l’acqua dovrebbe ritornare domattina, domenica 6 gennaio.