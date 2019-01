Lorenzo Scorza vince il premio “Le vetrine di Natale a Corigliano-Rossano”

Lorenzo Scorza

Una passione, quella per le luci colorate natalizie, che tutti i bambini coltivano sin dalla più tenera età. Se poi passione e ingegno si incontrano, ecco che nascono esperienze come il Christmas Light Show di Lorenzo Scorza. 13 anni, caparbietà e voglia di realizzare qualcosa di importante, il giovanissimo rossanese è riuscito nell’impresa di progettare e realizzare un vero e proprio spettacolo multicolore unendo luci e suoni.

Per creare e dar vita al suo progetto Lorenzo ha scelto e acquistato una particolare centralina, creata da specialisti del settore, facendola arrivare direttamente dagli Stati Uniti; per completare l’opera ha poi utilizzato circa duemila luci colorate, che ha personalmente montato sulla facciata dell’Hotel Scigliano, sito in via Margherita a Rossano.

Una vera e propria impresa per un ragazzo di soli 13 anni, un progetto che ha visto il coinvolgimento e la consulenza di un ingegnere piacentino, in particolar modo per l’utilizzo della complessa centralina elettrica. Complessità che non hanno certo scoraggiato il giovane Lorenzo, che è riuscito a montare e a far funzionare egregiamente il suo impianto colorando una delle vie principali della città e rendendo il suo Christmas Light Show una vera e propria attrazione.

L’opera è stata premiata all’interno del concorso “Le vetrine di Natale di Corigliano-Rossano” arrivando prima classificata.